Деньги на борьбу с ВИЧ
Запись эфира от 06 сентября 2019г.
На что живут и как работают общественные организации по профилактике ВИЧ-инфекции в России? На что они получают гранты, и как расходуют?
И вообще, что может сделать маленькая организация в решении большой проблемы?
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