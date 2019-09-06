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Деньги на борьбу с ВИЧ

Запись эфира от 06 сентября 2019г.

    На что живут и как работают общественные организации по профилактике ВИЧ-инфекции в России? На что они получают гранты, и как расходуют?
    И вообще, что может сделать маленькая организация в решении большой проблемы?

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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