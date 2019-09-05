Дислексия и дисграфия: куда бежать?
Запись эфира от 05 сентября 2019г.
Дислексия — что это такое? Почему современным детям все чаще ставят этот диагноз, как с ним жить и, может быть, на самом деле никакого отклонения нет? Что скажут специалисты?
В студии:
Елена Викторовна Веснина — директор государственного бюджетного учреждения «Речевой центр»
Марина Николаевна Храмова — учитель-логопед высшей категории
Надежда Валентиновна Должикова — председатель областной психолого-медико-педагогической комиссии
* Узнать подробнее, как распознать дислексию, и к каким специалистам обращаться, можно на сайте областного речевого центра.
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