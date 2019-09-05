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Дислексия и дисграфия: куда бежать?

Запись эфира от 05 сентября 2019г.

    Дислексия — что это такое? Почему современным детям все чаще ставят этот диагноз, как с ним жить и, может быть, на самом деле никакого отклонения нет? Что скажут специалисты?

    В студии:

    Елена Викторовна Веснина — директор государственного бюджетного учреждения «Речевой центр»

    Марина Николаевна Храмова — учитель-логопед высшей категории

    Надежда Валентиновна Должикова — председатель областной психолого-медико-педагогической комиссии

    * Узнать подробнее, как распознать дислексию, и к каким специалистам обращаться, можно на сайте областного речевого центра.

    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
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