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День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.

Запись эфира от 02 сентября 2019г.

    Новый учебный год одни школы встречают с гигантским количеством первых классов, другие в царских интерьерах, третьи с уклоном в IT-технологии. Смотрите репортаж с дня знаний из трех разных школ Екатеринбурга.
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Андрей Симановский
    Александр Высокинский
    Теги:
    Академический, гимназия, школа №106, Андрей Симановский, Александр Высокинский

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