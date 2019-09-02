День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
Запись эфира от 02 сентября 2019г.
Новый учебный год одни школы встречают с гигантским количеством первых классов, другие в царских интерьерах, третьи с уклоном в IT-технологии. Смотрите репортаж с дня знаний из трех разных школ Екатеринбурга.
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