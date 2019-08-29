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WorldSkills (Волд Скиллс) и его победители

Запись эфира от 29 августа 2019г.

    фото: УрФУ

    Студенты УрФУ стали золотыми призерами чемпионата WorldSkills (Волд Скиллс) в компетенции «Роботизированная сварка». Поговорим в студии ЕТВ о том, какие перспективы открывает участие в конкурсе, и куда действительно устраиваются потом победители? Действительно ли нужны предприятиям такие светлые головы и умелые руки?

    В студии:

    Николай Доронин — директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства
    Елизавета Мосейчук — студент УрФУ
    Андрей Васильев — студент УрФУ
    Валентина Овчинникова, заместитель проректора по учебной работе УрФУ по проектной работе
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    WorldSkills, УрФУ, приз

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