WorldSkills (Волд Скиллс) и его победители

фото: УрФУ





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В студии:





Николай Доронин — директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства

Елизавета Мосейчук — студент УрФУ



Андрей Васильев — студент УрФУ



Валентина Овчинникова , заместитель проректора по учебной работе УрФУ по проектной работе



Студенты УрФУ стали золотыми призерами чемпионата WorldSkillsВолд Скиллс) в компетенцииРоботизированная сварка». Поговорим в студии ЕТВ о томкакие перспективы открывает участие в конкурсеи куда действительно устраиваются потом победители? Действительно ли нужны предприятиям такие светлые головы и умелые руки?