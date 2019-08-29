WorldSkills (Волд Скиллс) и его победители
Запись эфира от 29 августа 2019г.
фото: УрФУ
Студенты УрФУ стали золотыми призерами чемпионата WorldSkills (Волд Скиллс) в компетенции «Роботизированная сварка». Поговорим в студии ЕТВ о том, какие перспективы открывает участие в конкурсе, и куда действительно устраиваются потом победители? Действительно ли нужны предприятиям такие светлые головы и умелые руки?
В студии:
Николай Доронин — директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства
Елизавета Мосейчук — студент УрФУ
Андрей Васильев — студент УрФУ
Валентина Овчинникова, заместитель проректора по учебной работе УрФУ по проектной работе
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