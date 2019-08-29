Когда встанут лифты
Запись эфира от 30 августа 2019г.
Если вы живете в девятиэтажке и выше, знайте, уже в следующем году ваш лифт может просто остановиться. С 15 февраля 2020 года лифты, которые не соответствуют требованиям техрегламента таможенного союза управляющие компании обязаны будут остановить.
Выясняем, какой лифт считается несоответствующим техрегламенту? Как меняют лифты по программе капремонта? А если ваш дом на спецсчете, что делать? Ведь замена лифта стоить 2 млн рублей. Где взять деньги?
Разговариваем с экспертами, делимся лайфхаками.
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