Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Когда встанут лифты

Запись эфира от 30 августа 2019г.

    Если вы живете в девятиэтажке и выше, знайте, уже в следующем году ваш лифт может просто остановиться. С 15 февраля 2020 года лифты, которые не соответствуют требованиям техрегламента таможенного союза управляющие компании обязаны будут остановить.

    Выясняем, какой лифт считается несоответствующим техрегламенту? Как меняют лифты по программе капремонта? А если ваш дом на спецсчете, что делать? Ведь замена лифта стоить 2 млн рублей. Где взять деньги?

    Разговариваем с экспертами, делимся лайфхаками.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:
    капремонт, замена лифта, лифт

    Новое и интересное

    По следу Шипулина
    События
    По следу Шипулина
    Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
    На сцене
    Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
    Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
    От Светланы Зенковой
    Разговор с Юлием Гусманом
    13 сентября в 19:30
    С Юлий Гусман