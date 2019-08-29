Когда встанут лифты

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Выясняем , какой лифт считается несоответствующим техрегламенту? Как меняют лифты по программе капремонта? А если ваш дом на спецсчете , что делать? Ведь замена лифта стоить 2 млн рублей. Где взять деньги?





Разговариваем с экспертами , делимся лайфхаками.

Если вы живете в девятиэтажке и вышезнайтеуже в следующем году ваш лифт может просто остановиться. С 15 февраля 2020 года лифтыкоторые не соответствуют требованиям техрегламента таможенного союза управляющие компании обязаны будут остановить.