Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»

Запись эфира от 28 августа 2019г.

    Правительство рассматривает возможность ввести в стране 4-дневную рабочую неделю. При этом количество рабочих часов сокращаться не будет. Сможем ли мы работать по 10 часов? Как это может отразиться на здоровье? Какие режимы работы есть сейчас, и какие из них можно назвать тяжелыми, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Рэстам Бикметов — главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области

    Михаил Перцель — главный психотерапевт Свердловской области

    Константин Селянин — финансовый аналитик, кандидат экономических наук
    Ведущие:
    Максим Жужгин
    Гости:
    Михаил Перцель
    Рэстам Бикметов
    Константин Селянин
    Теги:
    экономика, пенсионная реформа, трудоустройство, правительство РФ, благосостояние, Михаил Перцель, Рэстам Бикметов, Константин Селянин

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
    05 сентября в 19:30
    С Олег Лоевский
    Здоровье онлайн
    Что съесть, чтобы похудеть?
    Что съесть, чтобы похудеть?
    От Светланы Зенковой
    Естория. Серые кардиналы со швабрами и метлами
    Городские истории
    Естория. Серые кардиналы со швабрами и метлами
    Почему мужчинам не место в охране? Зачем дворнику хотят дать грамоту с Лениным? Какие книги читает гардеробщица Белинки? Об этом герои рассказали ЕТВ.