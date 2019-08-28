Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»

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В студии:





Рэстам Бикметов — главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области





Михаил Перцель — главный психотерапевт Свердловской области





Константин Селянин — финансовый аналитик , кандидат экономических наук

Правительство рассматривает возможность ввести в стране 4-дневную рабочую неделю. При этом количество рабочих часов сокращаться не будет. Сможем ли мы работать по 10 часов? Как это может отразиться на здоровье? Какие режимы работы есть сейчаси какие из них можно назвать тяжелымиобсудим на ЕТВ.