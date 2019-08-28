Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»
Запись эфира от 28 августа 2019г.
Правительство рассматривает возможность ввести в стране 4-дневную рабочую неделю. При этом количество рабочих часов сокращаться не будет. Сможем ли мы работать по 10 часов? Как это может отразиться на здоровье? Какие режимы работы есть сейчас, и какие из них можно назвать тяжелыми, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Рэстам Бикметов — главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области
Михаил Перцель — главный психотерапевт Свердловской области
Константин Селянин — финансовый аналитик, кандидат экономических наук
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