Многострадальный крест
Запись эфира от 26 августа 2019г.
Восстановление работы Покраса Лампаса на Уралмаше откладывается на неопределенный срок. Некоторые православные жители высказались категорически против супрематического креста на площади Первой Пятилетки.
Чем закончится диалог. Послушаем мнения на ЕТВ.
В студии:
Оксана Иванова — основатель музея Православия
Анна Клец —координатор фестиваля «Стенограффия»
Новое и интересное
Все идет по плану
Городские истории
К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
Литература и парфюмерия
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