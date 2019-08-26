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Многострадальный крест

Запись эфира от 26 августа 2019г.

    Восстановление работы Покраса Лампаса на Уралмаше откладывается на неопределенный срок. Некоторые православные жители высказались категорически против супрематического креста на площади Первой Пятилетки.

    Чем закончится диалог. Послушаем мнения на ЕТВ.

    В студии:

    Оксана Иванова — основатель музея Православия

    Анна Клец —координатор фестиваля «Стенограффия»

    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Оксана Иванова
    Анна Клец
    Теги:
    Закрас Лампаса, Уралмаш, конфликт, православие, Стенограффия, Оксана Иванова, Анна Клец

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