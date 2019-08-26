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Что будет с супрематическим крестом?

Запись эфира от 26 августа 2019г.

    После вчерашнего хеппенинга православных активистов против супрематического креста на площади Первой пятилетки, уличный художник Покрас Лампас не приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу, которую ранее испортили коммунальщики Орджоникидзевского района. Художник испугался? Работы заморожены до какого времени? Какова позиция администрации города, ведь раньше они обещали в кратчайшие сроки восстановить работу?
    Фото: Street Art Museum / Музей стрит-арта
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Покрас Лампас
    Теги:
    Закрас Лампаса, супрематический крест, Уралмаш, православие, стритарт, Покрас Лампас

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