Физкультура в городе
Запись эфира от 23 августа 2019г.
Как интегрировать спортивную инфраструктуру в городскую среду? Кто этим занимается сегодня, и востребована ли она? Доступные физические активности и комфортные и не очень условия для них. А чего вам не хватает для занятия спортом в городе? Обсудим на ЕТВ
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