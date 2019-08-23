Физкультура в городе

Как интегрировать спортивную инфраструктуру в городскую среду? Кто этим занимается сегодня , и востребована ли она? Доступные физические активности и комфортные и не очень условия для них. А чего вам не хватает для занятия спортом в городе? Обсудим на ЕТВ







Владимир Злоказов урбанист

Антон Гиренко-Коцуба владелец сети фитнес-центров