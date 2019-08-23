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Физкультура в городе

Запись эфира от 23 августа 2019г.

    Как интегрировать спортивную инфраструктуру в городскую среду? Кто этим занимается сегодня, и востребована ли она? Доступные физические активности и комфортные и не очень условия для них. А чего вам не хватает для занятия спортом в городе? Обсудим на ЕТВ

    Владимир Злоказов урбанист
    Антон Гиренко-Коцуба владелец сети фитнес-центров
    Илья Борзенков бизнесмен, экс-вице-мэр, общественный деятель
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Антон Гиренко-Коцуба
    Илья Борзенков
    Владимир Злоказов
    Теги:
    спорт, физкультура, воркаут, скандинавская ходьба, вандализм, Комфортная городская среда, Антон Гиренко-Коцуба, Илья Борзенков, Владимир Злоказов

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