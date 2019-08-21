Вторая ветка. Третья ветка.
Запись эфира от 21 августа 2019г.
Все мечтают о метро. А наш мэр Александр Высокинский свою мечту визуализировал — он представил журналистам проект второй ветки и даже третьей. И еще показал, где будут проходить стыковки этих веток. Мечтаем вместе с мэром.
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