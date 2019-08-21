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Вторая ветка. Третья ветка.

Запись эфира от 21 августа 2019г.

    Все мечтают о метро. А наш мэр Александр Высокинский свою мечту визуализировал — он представил журналистам проект второй ветки и даже третьей. И еще показал, где будут проходить стыковки этих веток. Мечтаем вместе с мэром.
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Александр Высокинский
    Николай Сметанин
    Теги:
    мэр, Метрополитен, метро, мечта, яхта, мост, Александр Высокинский, Николай Сметанин

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