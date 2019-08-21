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В школу без телефона

Запись эфира от 27 августа 2019г.

    Школа без сотовых телефонов — Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в которых советует ограничить использование сотовых телефонов в школах. Какой кошмар! — скажут ученики. Наконец-то! — говорят родители. Но на деле может ли школа запретить в своих стенах пользоваться сотовым телефоном, и действительно ли мобильная техника настолько отвлекает ребенка и замедляет мыслительные процессы? Обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Рамиля Аксенова — психолог
    Татьяна Дорохова — доцент кафедры педагогики УрГПУ
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Татьяна Дорохова
    Миля Аксенова
    Теги:
    школа, зависимость, гаджеты, сотовый, психология, запрет, Татьяна Дорохова, Миля Аксенова

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