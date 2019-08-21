В школу без телефона
Запись эфира от 27 августа 2019г.
Школа без сотовых телефонов — Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в которых советует ограничить использование сотовых телефонов в школах. Какой кошмар! — скажут ученики. Наконец-то! — говорят родители. Но на деле может ли школа запретить в своих стенах пользоваться сотовым телефоном, и действительно ли мобильная техника настолько отвлекает ребенка и замедляет мыслительные процессы? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Рамиля Аксенова — психолог
Татьяна Дорохова — доцент кафедры педагогики УрГПУ
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