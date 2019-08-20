Что делать с мусором, если все кругом против свалки в своем районе

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Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова и изучаем историю одного протеста.

Почему в области начались протесты против мусорных полигонов и мусоросортировочных комплектов? И почему жители практически ничего не знают о томкак реализуется мусорная реформа? И как все-таки в области будут сортировать и перерабатывать ТКО?