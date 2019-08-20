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Что делать с мусором, если все кругом против свалки в своем районе

Запись эфира от 20 августа 2019г.

    Почему в области начались протесты против мусорных полигонов и мусоросортировочных комплектов? И почему жители практически ничего не знают о том, как реализуется мусорная реформа? И как все-таки в области будут сортировать и перерабатывать ТКО?
    Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова и изучаем историю одного протеста.
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Вераника Князева
    Гости:
    Егор Свалов
    Теги:
    Мусор, в котором я живу, митинг, протест, ЖКХ, мусор, Мусорный тариф, мусорный полигон, мусорные баки, помойка, Forbes , мусорная реформа, Егор Свалов

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