Что делать с мусором, если все кругом против свалки в своем районе
Запись эфира от 20 августа 2019г.
Почему в области начались протесты против мусорных полигонов и мусоросортировочных комплектов? И почему жители практически ничего не знают о том, как реализуется мусорная реформа? И как все-таки в области будут сортировать и перерабатывать ТКО?
Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова и изучаем историю одного протеста.
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