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Меццо-тинто

Запись эфира от 19 августа 2019г.

    Сегодня в мире 400 художников, а в России всего — трое, кто владеет старинной техникой графики меццо-тинто. Это долгий и кропотливый труд. Никто не учит этому в худ.школах и академиях. Кто же те отважные люди, продолжающие традицию? И почему их работы — бархатные на ощупь и глубокие по смыслу — нельзя подделать? А также почему Екатеринбург — стал Меккой для поклонников этого жанра? Технологию, ценность и цену работ обсудим в программе «Сумма мнений» в 19:00 вместе директором музея ИЗО Никитой Корытиным и одним из немногих художников меццо-тинто из Америки Артом Вергером.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Никита Корытин
    Теги:
    график, станок, художник, выставка, галерея, Музей ИЗО, Никита Корытин

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