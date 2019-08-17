Сегодня в мире 400 художников , а в России всего — трое , кто владеет старинной техникой графики меццо-тинто. Это долгий и кропотливый труд. Никто не учит этому в худ.школах и академиях. Кто же те отважные люди , продолжающие традицию? И почему их работы — бархатные на ощупь и глубокие по смыслу — нельзя подделать? А также почему Екатеринбург — стал Меккой для поклонников этого жанра? Технологию , ценность и цену работ обсудим в программе « Сумма мнений» в 19:00 вместе директором музея ИЗО Никитой Корытиным и одним из немногих художников меццо-тинто из Америки Артом Вергером.