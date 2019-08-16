«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»
Запись эфира от 16 августа 2019г.
- Борис Соборнов, 16 августаДамир, хотели бы Вы видеть Вашего сына пилотом?
Как это было, когда большой аэробус приземлился в кукурузном поле? Как чувствует себя экипаж аварийного А-321? Будут ли корректировать подготовку пилотов с учетом этого инцидента? Изменится ли расписание полетов «Уральских авиалиний»? Узнаем из первых уст. Смотрите трансляцию из учебного центра «Уральских авиалиний», где мы пообщались с капитаном воздушного судна Дамиром Юсуповым, главным бортпроводником Дмитрием Ивлицким, и коммерческим директором «Уральских авиалиний» Кириллом Скуратовым.
Новое и интересное
В Екатеринбурге приземлились цветочные боинги из Бельгии и Голландии
Город
К грядущему празднику 8 марта на самолетах доставили 160 тонн хризантем, роз и гербер.
Гости Екатеринбурга
Анатолий Белый. Кинопоэзия
Сумма мнений Σ
Физкультура в городе
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
Городские истории
В очередной серии урбанистического эпоса сталкер Выживший исследует места, где человеческое ухо терзают невидимые глазу волны.