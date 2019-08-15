Экотопливо из водорослей. Спасут ли школьники озера Урала?
Запись эфира от 22 августа 2019г.
Студенты УрФУ и ученики университетского лицея разработали не имеющую аналогов установку для получения экотоплива из пресноводных водорослей. Авторы уверяют: проект решает сразу несколько экологических проблем, ведь полученный биоэтанол можно использовать вместо традиционного топлива. Найдет ли идея ребят промышленное применение? Что растет на дне наших водоемов и действительно ли новая технология поможет сделать уральские озера чище?
Обсудим с гостями в студии:
Марина Волкова, руководитель проекта
Александр Мацегор, лицеист СУНЦ УрФУ
Александр Пауков, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ
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Сумма мнений Σ
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