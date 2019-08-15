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Экотопливо из водорослей. Спасут ли школьники озера Урала?

Запись эфира от 22 августа 2019г.

    Студенты УрФУ и ученики университетского лицея разработали не имеющую аналогов установку для получения экотоплива из пресноводных водорослей. Авторы уверяют: проект решает сразу несколько экологических проблем, ведь полученный биоэтанол можно использовать вместо традиционного топлива. Найдет ли идея ребят промышленное применение? Что растет на дне наших водоемов и действительно ли новая технология поможет сделать уральские озера чище?

    Обсудим с гостями в студии:

    Марина Волкова, руководитель проекта

    Александр Мацегор, лицеист СУНЦ УрФУ

    Александр Пауков, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ

    Ведущие:
    Максим Жужгин
    Гости:
    Теги:
    разработка, экология, озеро

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