Экотопливо из водорослей. Спасут ли школьники озера Урала?

Студенты УрФУ и ученики университетского лицея разработали не имеющую аналогов установку для получения экотоплива из пресноводных водорослей. Авторы уверяют: проект решает сразу несколько экологических проблем, ведь полученный биоэтанол можно использовать вместо традиционного топлива. Найдет ли идея ребят промышленное применение? Что растет на дне наших водоемов и действительно ли новая технология поможет сделать уральские озера чище?

Обсудим с гостями в студии:

Марина Волкова, руководитель проекта

Александр Мацегор, лицеист СУНЦ УрФУ

Александр Пауков, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ