Екатеринбург-Сысерть — не помойка
Запись эфира от 14 августа 2019г.
С точки зрения экологии мусоросортировочный завод — это хорошо, но с точки зрения жителей, рядом с чьими домами появится мусорная площадка, — не очень. Особенно если это экологически чистое место — пригород Сысерти.
Где построить мусоросортировочный завод, чтобы утилизировать коммунальные отходы Екатеринбурга? И почему жители Большого Седельниково не согласны на эту стройку, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания свердловской области
Константин Гребенев — житель села Большое Седельниково
Константин Гребенев — житель села Большое Седельниково
Антон Чащин — житель села Большое Седельниково
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