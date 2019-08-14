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Екатеринбург-Сысерть — не помойка

Запись эфира от 14 августа 2019г.

    С точки зрения экологии мусоросортировочный завод — это хорошо, но с точки зрения жителей, рядом с чьими домами появится мусорная площадка, — не очень. Особенно если это экологически чистое место — пригород Сысерти.
    Где построить мусоросортировочный завод, чтобы утилизировать коммунальные отходы Екатеринбурга? И почему жители Большого Седельниково не согласны на эту стройку, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания свердловской области
    Константин Гребенев — житель села Большое Седельниково
    Антон Чащин — житель села Большое Седельниково
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Вячеслав Вегнер
    Теги:
    Мусор, в котором я живу, Кольцово, аэропорт, ЖКХ, Сысерть, экология, мусорная реформа, свалки, Вячеслав Вегнер

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