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Где построить мусоросортировочный завод , чтобы утилизировать коммунальные отходы Екатеринбурга? И почему жители Большого Седельниково не согласны на эту стройку , обсудим на ЕТВ.





В студии:





Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания свердловской области

Константин Гребенев — житель села Большое Седельниково

Антон Чащин — житель села Большое Седельниково

С точки зрения экологии мусоросортировочный завод — это хорошоно с точки зрения жителейрядом с чьими домами появится мусорная площадка, — не очень. Особенно если это экологически чистое место — пригород Сысерти.