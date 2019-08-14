Екатеринбург отмечает 296 день рождения! Без размаха предыдущего юбилейного года , но с ярким карнавалом и родным « Чайфом». Какие современные тренды приходят на смену старым добрым « выставкам цветов»? И умеют ли горожане радоваться празднику? И почему городской праздник не доберется до отдаленных районов? Обсудим с гостями в студии: Ильей Марковым , исполнительным директором городских праздничных мероприятий , настоящим полковником и дирижером Александром Павловым и режиссером большого театрального фестиваля Евгением Сивко.