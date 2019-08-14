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День города — 2019

Запись эфира от 15 августа 2019г.

    Екатеринбург отмечает 296 день рождения! Без размаха предыдущего юбилейного года, но с ярким карнавалом и родным «Чайфом». Какие современные тренды приходят на смену старым добрым «выставкам цветов»? И умеют ли горожане радоваться празднику? И почему городской праздник не доберется до отдаленных районов? Обсудим с гостями в студии: Ильей Марковым, исполнительным директором городских праздничных мероприятий, настоящим полковником и дирижером Александром Павловым и режиссером большого театрального фестиваля Евгением Сивко.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Илья Марков
    Теги:
    День города-2019, Екатеринбург, праздник, салют, карнавал, парад, Илья Марков

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