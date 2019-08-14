День города — 2019
Запись эфира от 15 августа 2019г.
Екатеринбург отмечает 296 день рождения! Без размаха предыдущего юбилейного года, но с ярким карнавалом и родным «Чайфом». Какие современные тренды приходят на смену старым добрым «выставкам цветов»? И умеют ли горожане радоваться празднику? И почему городской праздник не доберется до отдаленных районов? Обсудим с гостями в студии: Ильей Марковым, исполнительным директором городских праздничных мероприятий, настоящим полковником и дирижером Александром Павловым и режиссером большого театрального фестиваля Евгением Сивко.
Новое и интересное
Задержать на участке
События
Фантазии и теории о празднике в день выборов.
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Сумма мнений Σ
Вторая ветка. Третья ветка.
Больше огней
ЕТВ оценивает новогоднюю прелюдию Екатеринбурга.