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21 век! А тут ярмарка…

Запись эфира от 13 августа 2019г.

    Как в 90-е: обувь примеряешь на картоночке, одежду за гобеленчиком. Текстильная ярмарка, которая появилась на Вайнера в эти дни, заставила горожан вспомнить времена, когда пешеходная улица была сплошь заставлена киосками и лотками. И вот опять! Можно ли в 21 веке сделать ярмарки более современными и привлекательными? Обсудим на ЕТВ.

    В студии:
    Александр Оглоблин — владелец торговой сети «Елисей»
    Яков Можаев — публицист, ресторанный критик
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Александр Оглоблин
    Яков Можаев
    Теги:
    Пассаж, Вайнера, туча, 90-ые, ярмарка легкой промышленности, ярмарка, рынок, Александр Оглоблин, Яков Можаев

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