Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Европа-Азия

Запись эфира от 08 августа 2019г.

    Кому-то ежегодный спортивный праздник, кому-то большой транспортно-логистический ад. Как подготовиться к забегу «Европа-Азия», если вы спортсмен, болельщик, автомобилист или президент футбольного клуба «Урал». Чем закончился конфликт с Григорием Ивановым и будет ли финиш марафона на «Екатеринбург-Арене»?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Андрей Уткин
    Теги:
    Екатеринбург, забег, марафон, ФК "Урал", автомобилисты, перекрытия, бег, Бегущий город, Марафон «Европа Азия», Андрей Уткин

    Новое и интересное

    Бегущий по асфальту
    События
    Бегущий по асфальту
    ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.
    Сумма мнений Σ
    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»
    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы...»
    От Ксении Фикс
    Сумма мнений Σ
    День города — 2019
    День города - 2019
    От Евгении Лемесевой
    Городские побеги
    Городские побеги
    Все знают, что длина марафона — 42,2 километра, но не многие догадываются, что этот путь укладывается в 60 туалетов и 500 волонтеров. Грядущий марафон «Европа-Азия» мы разделили на вещи, понятные даже тем, кто в воскресенье не побежит.