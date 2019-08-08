Городские побеги

Все знают , что длина марафона — 42,2 километра , но не многие догадываются , что этот путь укладывается в 60 туалетов и 500 волонтеров. Грядущий марафон « Европа-Азия» мы разделили на вещи , понятные даже тем , кто в воскресенье не побежит.