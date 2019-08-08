Европа-Азия
Запись эфира от 08 августа 2019г.
Кому-то ежегодный спортивный праздник, кому-то большой транспортно-логистический ад. Как подготовиться к забегу «Европа-Азия», если вы спортсмен, болельщик, автомобилист или президент футбольного клуба «Урал». Чем закончился конфликт с Григорием Ивановым и будет ли финиш марафона на «Екатеринбург-Арене»?
Новое и интересное
Бегущий по асфальту
События
ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.
Сумма мнений Σ
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»
Сумма мнений Σ
День города — 2019
Городские побеги
Все знают, что длина марафона — 42,2 километра, но не многие догадываются, что этот путь укладывается в 60 туалетов и 500 волонтеров. Грядущий марафон «Европа-Азия» мы разделили на вещи, понятные даже тем, кто в воскресенье не побежит.