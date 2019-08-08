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Атаки на животных. Как спасти питомца?

Запись эфира от 09 августа 2019г.

    В июле в Екатеринбурге резко выросло число замеченных издевательств над животными. Общественники бьют тревогу: на спасение всех не хватает ресурсов и времени, а садисты часто не несут никакого наказания. Четвероногие оказываются в опасности и по неосторожности хозяев. Кто спасает четвероногих и получают ли такие организации поддержку? Как действовать, увидев попавшее в беду животное? Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными законом?

    Обсудим с гостями в студии:
    Татьяна Бронских, сооснователь движения «Зоодозор»
    Марина Чердынцева, юрист
    Евгений Зенков, зооспасатель

    Ведущие:
    Максим Жужгин
    Гости:
    Теги:
    животные, спасение, зоозащитники

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