Атаки на животных. Как спасти питомца?

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Обсудим с гостями в студии:

Татьяна Бронских , сооснователь движения « Зоодозор»

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Евгений Зенков , зооспасатель







В июле в Екатеринбурге резко выросло число замеченных издевательств над животными. Общественники бьют тревогу: на спасение всех не хватает ресурсов и времениа садисты часто не несут никакого наказания. Четвероногие оказываются в опасности и по неосторожности хозяев. Кто спасает четвероногих и получают ли такие организации поддержку? Как действоватьувидев попавшее в беду животное? Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными законом?Марина Чердынцеваюрист