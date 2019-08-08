Атаки на животных. Как спасти питомца?
Запись эфира от 09 августа 2019г.
В июле в Екатеринбурге резко выросло число замеченных издевательств над животными. Общественники бьют тревогу: на спасение всех не хватает ресурсов и времени, а садисты часто не несут никакого наказания. Четвероногие оказываются в опасности и по неосторожности хозяев. Кто спасает четвероногих и получают ли такие организации поддержку? Как действовать, увидев попавшее в беду животное? Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными законом?
Обсудим с гостями в студии:
Татьяна Бронских, сооснователь движения «Зоодозор»Марина Чердынцева, юрист
Евгений Зенков, зооспасатель
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«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»
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День города — 2019
Сообщники. Скорая помощь для бездомных животных
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Благотворительные фонды — дело неблагодарное, уверена наша очередная собеседница. И все же она продолжает бесплатно спасать кошек и собак. Что не отпускает зоозащитницу, в рассказе от первого лица.