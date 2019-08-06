Будущее биатлонного центра
Запись эфира от 07 августа 2019г.
На месте биатлонного центра им. Шипулина на Московском тракте ведутся раскопки. Хотя никаких останков пока не найдено, некоторые общественники выступили против застройки на месте массового захоронения репрессированных. Депутат Дмитрий Сергин называет возведение спортивного комплекса на этом месте «глумлением в квадрате». Все за и против соберем в программе «Сумма мнений».
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