Будущее биатлонного центра

На месте биатлонного центра им. Шипулина на Московском тракте ведутся раскопки. Хотя никаких останков пока не найдено , некоторые общественники выступили против застройки на месте массового захоронения репрессированных. Депутат Дмитрий Сергин называет возведение спортивного комплекса на этом месте « глумлением в квадрате». Все за и против соберем в программе « Сумма мнений».