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Архитекторы будущего

Запись эфира от 06 августа 2019г.

    Без границ, без стереотипов, без опыта! За преобразование общественных пространств и заброшенных зданий Екатеринбурга взялись талантливые школьники. Что из этого получилось? И кто будет строить умные города будущего?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Тимур Абдуллаев
    Теги:
    архитекторы, Екатеринбург, будущее, дизайн, школьники, молодежь, заброшенная больница, реновация, Тимур Абдуллаев

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