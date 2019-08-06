Архитекторы будущего
Запись эфира от 06 августа 2019г.
Без границ, без стереотипов, без опыта! За преобразование общественных пространств и заброшенных зданий Екатеринбурга взялись талантливые школьники. Что из этого получилось? И кто будет строить умные города будущего?
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