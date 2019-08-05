Коммунальный лайфхак-2
Запись эфира от 05 августа 2019г.
В платежках появится новая строка: «страхование дома от чрезвычайных ситуаций». Стоимость услуги — 300 рублей в год. Можно ли отказаться от добровольного платежа? И зачем он нужен нашему относительно спокойному региону?
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