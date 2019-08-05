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Коммунальный лайфхак-2

Запись эфира от 05 августа 2019г.

    В платежках появится новая строка: «страхование дома от чрезвычайных ситуаций». Стоимость услуги — 300 рублей в год. Можно ли отказаться от добровольного платежа? И зачем он нужен нашему относительно спокойному региону?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Галина Хорошавина
    Теги:
    советы, страховка, жилье, УК, ТСЖ, Галина Хорошавина

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