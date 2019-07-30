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#Янехотелаумирать. Поможет ли флешмоб победить домашнее насилие?

Запись эфира от 30 июля 2019г.

    В России запустили флешмоб «#Я не хотела умирать». Пока в России не могут договориться о законе против насилия в семье. По данным МВД, от 10 000 до 14 000 российских женщин каждый год умирают от рук своего партнера или близкого родственника.
    Какой закон нам нужен, почему и что нужно сделать, чтобы его приняли? Поможет ли флешмоб активистов и блогеров лоббировать его скорейшее принятие? Как защищать себя в условиях отсутствия этого закона?
    Обсуждаем в прямом эфире с экспертами и пострадавшими.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Лариса Лазарева
    Теги:
    закон, насилие, женщины, Лариса Лазарева

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