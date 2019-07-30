Янехотелаумирать. Поможет ли флешмоб победить домашнее насилие?

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Какой закон нам нужен , почему и что нужно сделать , чтобы его приняли? Поможет ли флешмоб активистов и блогеров лоббировать его скорейшее принятие? Как защищать себя в условиях отсутствия этого закона?

Обсуждаем в прямом эфире с экспертами и пострадавшими.





В России запустили флешмоб#Я не хотела умирать». Пока в России не могут договориться о законе против насилия в семье. По данным МВДот 10 000 до 14 000 российских женщин каждый год умирают от рук своего партнера или близкого родственника.