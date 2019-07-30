#Янехотелаумирать. Поможет ли флешмоб победить домашнее насилие?
Запись эфира от 30 июля 2019г.
В России запустили флешмоб «#Я не хотела умирать». Пока в России не могут договориться о законе против насилия в семье. По данным МВД, от 10 000 до 14 000 российских женщин каждый год умирают от рук своего партнера или близкого родственника.
Какой закон нам нужен, почему и что нужно сделать, чтобы его приняли? Поможет ли флешмоб активистов и блогеров лоббировать его скорейшее принятие? Как защищать себя в условиях отсутствия этого закона?
Обсуждаем в прямом эфире с экспертами и пострадавшими.
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