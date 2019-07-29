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Улыбайтесь: кругом видеофиксация

Запись эфира от 31 июля 2019г.

Новые перекрестки в Екатеринбурге оборудуют системами видеофиксации нарушений. Влияет ли видеофиксация на дисциплину водителей или это просто сбор денег? Могут ли водители оспорить отчет о нарушении? Обсудим на ЕТВ.
Гости студии:
Антон Попов, начальник Центра видеофиксации нарушений ПДД ГИБДД Екатеринбурга
Максим Едрышев — автозащитник
Ярослав Мушиманский, автомобилист
Ведущие:
Максим Жужгин
Гости:
Максим Едрышов
Теги:
камеры на дорогах, ГИБДД, пдд, ДТП, Максим Едрышов

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