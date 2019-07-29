Улыбайтесь: кругом видеофиксация
Запись эфира от 31 июля 2019г.
- Александр Сергин, 31 июляА будут ли такие камеры в пригороде области, такие как Арамиль, Полевской, Заречный?
Новые перекрестки в Екатеринбурге оборудуют системами видеофиксации нарушений. Влияет ли видеофиксация на дисциплину водителей или это просто сбор денег? Могут ли водители оспорить отчет о нарушении? Обсудим на ЕТВ.
Гости студии:Антон Попов, начальник Центра видеофиксации нарушений ПДД ГИБДД Екатеринбурга
Максим Едрышев — автозащитник
Ярослав Мушиманский, автомобилист
Новое и интересное
Поймать зеленую волну
Городские истории
Как живут светофоры Екатеринбурга.
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайфхак-2
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Демин ужесточит контроль за велосипедистами после наезда на ребенка
Общество
Руководитель областного ГИБДД заявил, что в следующем сезоне педальным нарушителям грозят меры административного воздействия.