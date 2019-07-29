Улыбайтесь: кругом видеофиксация

Новые перекрестки в Екатеринбурге оборудуют системами видеофиксации нарушений. Влияет ли видеофиксация на дисциплину водителей или это просто сбор денег? Могут ли водители оспорить отчет о нарушении? Обсудим на ЕТВ.



Гости студии:



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Антон Поповначальник Центра видеофиксации нарушений ПДД ГИБДД ЕкатеринбургаМаксим Едрышев — автозащитникЯрослав Мушиманскийавтомобилист