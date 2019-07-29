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Народное благоустройство

Запись эфира от 01 августа 2019г.

    Неравнодушные горожане в эти выходные смогут принять участие в первом проекте «народного» благоустройства улицы. Они смогут своими руками облагородить улицу Красноармейскую: забить гвоздь, установить скамейку, покрасить. Пешеходную зону решено благоустраивать с помощью «тактического урбанизма». Что это такое, и как можно сделать улицу комфортнее, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Владимир Шахрин — музыкант, член совета общественного фонда «Город может»
    Надежда Абакумова — руководитель направления стратегического развития строительной компании



    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Владимир Шахрин
    Надежда Абакумова
    Теги:
    благоустройство, газон, Город может, Владимир Шахрин, Надежда Абакумова

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