Народное благоустройство

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В студии:





Владимир Шахрин — музыкант , член совета общественного фонда « Город может»

Надежда Абакумова — руководитель направления стратегического развития строительной компании













Неравнодушные горожане в эти выходные смогут принять участие в первом проектенародного» благоустройства улицы. Они смогут своими руками облагородить улицу Красноармейскую: забить гвоздьустановить скамейкупокрасить. Пешеходную зону решено благоустраивать с помощьютактического урбанизма». Что это такоеи как можно сделать улицу комфортнееобсудим на ЕТВ.