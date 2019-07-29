Народное благоустройство
Запись эфира от 01 августа 2019г.
Неравнодушные горожане в эти выходные смогут принять участие в первом проекте «народного» благоустройства улицы. Они смогут своими руками облагородить улицу Красноармейскую: забить гвоздь, установить скамейку, покрасить. Пешеходную зону решено благоустраивать с помощью «тактического урбанизма». Что это такое, и как можно сделать улицу комфортнее, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Владимир Шахрин — музыкант, член совета общественного фонда «Город может»
Надежда Абакумова — руководитель направления стратегического развития строительной компании
Новое и интересное
Парки и скверы Высокинского
События
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
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Народное благоустройство
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Коммунальный лайфхак-2