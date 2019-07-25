Тест на ВИЧ: Экспедиция
Запись эфира от 25 июля 2019г.
В Екатеринбург приехала всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Минздрав вместе с Горьковским автомобильным заводом решил проехать по большой стране, рассказать россиянам про ВИЧ, а заодно и протестировать.
В Екатеринбурге отношения с темой ВИЧ сложные — с одной стороны, у нас эпидемия и более 22 тысяч горожан являются носителями ВИЧ-инфекции, с другой, медики стесняются самого слова «эпидемия», как-будто замалчивание проблемы поможет ее как-то решить.
Гости студии:
Екатерина Асеева психолог-консультант
Лариса Афонина ведущий специалист НПЦ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей Минздрава РФ
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