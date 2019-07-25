Тест на ВИЧ: Экспедиция

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В Екатеринбурге отношения с темой ВИЧ сложные — с одной стороны , у нас эпидемия и более 22 тысяч горожан являются носителями ВИЧ-инфекции , с другой , медики стесняются самого слова « эпидемия», как-будто замалчивание проблемы поможет ее как-то решить.

Гости студии:

Екатерина Асеева психолог-консультант Лариса Афонина ведущий специалист НПЦ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей Минздрава РФ

В Екатеринбург приехала всероссийская акцияТест на ВИЧ: Экспедиция». Минздрав вместе с Горьковским автомобильным заводом решил проехать по большой странерассказать россиянам про ВИЧа заодно и протестировать.