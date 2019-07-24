Одобрено РПЦ. Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?

Теперь уличное искусство в Екатеринбурге будет проходить согласование не только с чиновниками и художниками , но и с представителями Епархии. Особенности использования христианской символики в современном искусстве и перспективы взаимодействия руководители фестиваля « Стенограффия» и церковные служители.



Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?







Тамара Галеева , заведующая кафедрой истории искусств и музееведения УрФУ,

Оксана Иванова , создатель музея православной культуры,

Александр Ладыгин , депутат ЗакСО Свердловской области от фракции КПРФ.

В студии: