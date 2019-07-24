Одобрено РПЦ. Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?
Запись эфира от 24 июля 2019г.
- Александр Сергин, 24 июляЯ считаю, что площадь надо благоустраивать, а не красить песочную плитку, все равно краска сотрётся.
Теперь уличное искусство в Екатеринбурге будет проходить согласование не только с чиновниками и художниками, но и с представителями Епархии. Особенности использования христианской символики в современном искусстве и перспективы взаимодействия руководители фестиваля «Стенограффия» и церковные служители.
Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?
В студии:
Тамара Галеева, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения УрФУ,
Оксана Иванова, создатель музея православной культуры,
Александр Ладыгин, депутат ЗакСО Свердловской области от фракции КПРФ.
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