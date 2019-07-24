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Одобрено РПЦ. Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?

Запись эфира от 24 июля 2019г.

  • Александр Сергин, 24 июля
    Я считаю, что площадь надо благоустраивать, а не красить песочную плитку, все равно краска сотрётся.
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    Теперь уличное искусство в Екатеринбурге будет проходить согласование не только с чиновниками и художниками, но и с представителями Епархии. Особенности использования христианской символики в современном искусстве и перспективы взаимодействия руководители фестиваля «Стенограффия» и церковные служители.
    Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?

    В студии:
    Тамара Галеева, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения УрФУ,
    Оксана Иванова, создатель музея православной культуры,
    Александр Ладыгин, депутат ЗакСО Свердловской области от фракции КПРФ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Оксана Иванова
    Александр Ладыгин
    Слава PTRK
    Покрас Лампас
    Евгений Фатеев
    Теги:
    РПЦ, Стенограффия, уличное искусство, христианство, крест, Епархия, история, Оксана Иванова, Александр Ладыгин, Слава PTRK, Покрас Лампас, Евгений Фатеев

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