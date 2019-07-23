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Куда движется транспорт?

Запись эфира от 23 июля 2019г.

    С 1 августа в Екатеринбурге отменяют еще один автобусный маршрут от Ботаники до Крауля. В связи с этим у пассажиров возникает вопрос: что за транспортная реформа такая, когда маршруты только отменяют, исключают из екарты оплату метро и совсем не предлагают ничего нового?!

    Куда движется общественный транспорт Екатеринбурга? И как реагировать жителям, чтобы мнение пассажиров в администрации услышали?

    В студии:

    Андрей Пирожков — депутат городской думы Екатеринбурга
    Александр Кропинов — житель Сортировки, бывший пассажир 024 маршрута
    Марина Сухогузова — автор «Транспортного ада»
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Андрей Пирожков
    Теги:
    Транспортная реформа, транспорт, транспортная реформа, метро, тарифы, трамвай, общественный транспорт, Андрей Пирожков

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