Куда движется транспорт?

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Куда движется общественный транспорт Екатеринбурга? И как реагировать жителям , чтобы мнение пассажиров в администрации услышали?





В студии:





Андрей Пирожков — депутат городской думы Екатеринбурга

Александр Кропинов — житель Сортировки , бывший пассажир 024 маршрута



Марина Сухогузова — автор « Транспортного ада»

С 1 августа в Екатеринбурге отменяют еще один автобусный маршрут от Ботаники до Крауля. В связи с этим у пассажиров возникает вопрос: что за транспортная реформа такаякогда маршруты только отменяютисключают из екарты оплату метро и совсем не предлагают ничего нового?!