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Забор в парке. Что будет с Зеленой рощей?

Запись эфира от 22 июля 2019г.

    Вечером 18 июля большую часть парка в Зеленой Роще отгородили забором. По словам общественников, таким образом подрядчик может скрыть нарушение правил благоустройства территории. Как урбанисты планируют влиять на ситуацию, отвечает ли многострадальный проект реконструкции требованиям жителей и что они думают о появившемся заборе? Поговорим об этом в эфире ЕТВ.

    В студии:

    Дмитрий Сергин, депутат Екатеринбургской городской думы,

    Владимир Злоказов, урбанист.

    Ведущие:
    Максим Жужгин
    Гости:
    Дмитрий Сергин
    Владимир Злоказов
    Теги:
    Дмитрий Сергин, Владимир Злоказов

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