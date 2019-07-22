Забор в парке. Что будет с Зеленой рощей?
Запись эфира от 22 июля 2019г.
Вечером 18 июля большую часть парка в Зеленой Роще отгородили забором. По словам общественников, таким образом подрядчик может скрыть нарушение правил благоустройства территории. Как урбанисты планируют влиять на ситуацию, отвечает ли многострадальный проект реконструкции требованиям жителей и что они думают о появившемся заборе? Поговорим об этом в эфире ЕТВ.
В студии:
Дмитрий Сергин, депутат Екатеринбургской городской думы,
Владимир Злоказов, урбанист.
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