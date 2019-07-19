Замуровали, демоны!
Запись эфира от 19 июля 2019г.
Граффити знаменитого уличного художника Покраса Лампаса на площади первой пятилетки частично оказалось под асфальтом благодаря странной «расторопности» коммунальщиков, решивших положить асфальт прямо поверх плитки.
Что это? Ошибка властей, инициатива подрядчиков?
И главное — что теперь делать?
Обсуждаем с Евгением Фатеевым, со-основателем фестиваля Стенограффия
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Две тысячи баллонов, тридцать пар рук: в Екатеринбурге началась пятая «Стенограффия». Сегодня, 3 июля, райтеры и бомберы официально дали старт месячному марафону уличного искусства. За этот день они замажут два десятка стен и заборов.
Переломка
Жизнь после реабилитации
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Вместе с создателем российского фестиваля легального граффити Евгением Фатеевым мы навестили известные объекты минувших лет и узнали их судьбу.
Легальные вандалы. Как художники «Стенограффии» вселяют в стены души
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