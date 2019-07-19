Замуровали, демоны!

Город Готовность № 1: « Стенограффия» метит дворы и стены Екатеринбурга Две тысячи баллонов , тридцать пар рук: в Екатеринбурге началась пятая « Стенограффия». Сегодня , 3 июля , райтеры и бомберы официально дали старт месячному марафону уличного искусства. За этот день они замажут два десятка стен и заборов.

Переломка

Жизнь после реабилитации

От Светланы Зенковой

Феномен « Гарри Поттера»

Городские истории Следы на песке. Культовые шаги « Стенограффии» в Екатеринбурге Вместе с создателем российского фестиваля легального граффити Евгением Фатеевым мы навестили известные объекты минувших лет и узнали их судьбу.