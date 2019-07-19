Город в граните. Сколько проживет новая плитка?

На тротуарах проспекта Ленина кипит масштабная реконструкция: ко дню города рабочие должны успеть уложить новую плитку и бордюры. Не сойдет ли новый гранит вместе со снегом весной и станет ли пешеходам удобнее? Нужна ли такая плитка в других городских пространствах? Обсудим в эфире ЕТВ.