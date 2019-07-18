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Скверные последствия. Кого посадят за протесты у драмы?

Запись эфира от 18 июля 2019г.

    Казалось, что история с протестами в сквере утихла. Однако, адвокаты, правозащитники и их доверители до сих пор разрываются между судами и следственными действиями. Деду пикету «шьют» уголовку за то, что он ударил полицейского газетой, у защитников сквера проходят обыски.
    В общей сложности шесть активистов стали фигурантами уголовных дел. В отношении одного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» за якобы повреждение забора, остальным пяти участникам инкриминируют статью «Призывы к массовым беспорядкам».
    Ситуацию обсуждаем в прямом эфире с адвокатами и фигурантами дел.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    сквер у Драмтеатра, скверная история, арест

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