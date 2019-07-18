Скверные последствия. Кого посадят за протесты у драмы?

Казалось , что история с протестами в сквере утихла. Однако , адвокаты , правозащитники и их доверители до сих пор разрываются между судами и следственными действиями. Деду пикету « шьют» уголовку за то , что он ударил полицейского газетой , у защитников сквера проходят обыски.

В общей сложности шесть активистов стали фигурантами уголовных дел. В отношении одного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье « Умышленные уничтожение или повреждение имущества» за якобы повреждение забора , остальным пяти участникам инкриминируют статью « Призывы к массовым беспорядкам».

Ситуацию обсуждаем в прямом эфире с адвокатами и фигурантами дел.