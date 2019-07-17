Украли велосипед. Что делать?
Ведущие:
Гости:
Лето в Екатеринбурге — традиционный пик велокраж. Как защитить свой двухколесный транспорт и что делать, если велосипед уже увели? Могут ли помочь форумы в поиске пропавшего велосипеда? Ответы — в эфире «Суммы мнений».
Гости студии:
Евгений Суслов, пострадавший от велосипедных воров
Александр Павлов, активист Межрегиональной общественной организации «Вело-Город»
Александра Казакова, доцент кафедры уголовного процесса УрГЮУ
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