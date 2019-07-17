Украли велосипед. Что делать?

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Гости студии:

Евгений Суслов , пострадавший от велосипедных воров Александр Павлов , активист Межрегиональной общественной организации « Вело-Город» Александра Казакова , доцент кафедры уголовного процесса УрГЮУ





Лето в Екатеринбурге — традиционный пик велокраж. Как защитить свой двухколесный транспорт и что делатьесли велосипед уже увели? Могут ли помочь форумы в поиске пропавшего велосипеда? Ответы — в эфиреСуммы мнений».