Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Украли велосипед. Что делать?

Ведущие:
Максим Жужгин
Гости:
Лето в Екатеринбурге — традиционный пик велокраж. Как защитить свой двухколесный транспорт и что делать, если велосипед уже увели? Могут ли помочь форумы в поиске пропавшего велосипеда? Ответы — в эфире «Суммы мнений».
Гости студии:
Евгений Суслов, пострадавший от велосипедных воров
Александр Павлов, активист Межрегиональной общественной организации «Вело-Город»
Александра Казакова, доцент кафедры уголовного процесса УрГЮУ

Теги:
кража, Екатеринбург, велопрогулка, велосипед, Вело-город
У вас есть, о чем спросить?
Задавайте вопросы и пишите свои комментарии по теме репортажа и мы обсудим их в прямом эфире.

    Новое и интересное

    Сообщники. Куда едет велосипедный Екатеринбург?
    Городские истории
    Сообщники. Куда едет велосипедный Екатеринбург?
    Эпоха двухколесного экологичного транспорта наступила как-то незаметно. Почему велосипедистам и автомобилистам нужно перестать ссориться и как ввести моду на педали, читайте на ЕТВ.
    Жизнь после реабилитации
    29 июля в 19:30
    С Антон Поддубный
    Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
    29 июля в 19:00
    С Александр Давыдов
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.