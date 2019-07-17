Антон Красовский. Про жизнь, ВИЧ и благотворительность
Эфир от 04 сентября 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.
В эфире ЕТВ директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский рассказывает о своем новом телевизионном проекте, о стигме в отношении ВИЧ, о проблемах заключенных и преследовании журналистов.
Новое и интересное
По следу Шипулина
События
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Новый сезон в Театре оперы и балета
Разговор с Юлием Гусманом