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Антон Красовский. Про жизнь, ВИЧ и благотворительность

Эфир от 04 сентября 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    В эфире ЕТВ директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский рассказывает о своем новом телевизионном проекте, о стигме в отношении ВИЧ, о проблемах заключенных и преследовании журналистов.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Антон Красовский
    Теги:
    заключенные, тюрьма, ВИЧ, Антон Красовский

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