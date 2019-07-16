Как и где пройдет крестный ход? Царские дни 2019.
Запись эфира от 16 июля 2019г.
101 год назад в Екатеринбурге расстреляли императора Николая Второго и его семью. В память о трагических событиях в городе проходят «Царские дни» — крестный ход, литургии, ярмарка православных товаров и многое другое.
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