Как и где пройдет крестный ход? Царские дни 2019.

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Какое значение для Екатеринбурга сегодня имеет фестиваль православной культуры?

101 год назад в Екатеринбурге расстреляли императора Николая Второго и его семью. В память о трагических событиях в городе проходятЦарские дни» — крестный ходлитургииярмарка православных товаров и многое другое.