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Как и где пройдет крестный ход? Царские дни 2019.

Запись эфира от 16 июля 2019г.

    101 год назад в Екатеринбурге расстреляли императора Николая Второго и его семью. В память о трагических событиях в городе проходят «Царские дни» — крестный ход, литургии, ярмарка православных товаров и многое другое.
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    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    РПЦ, Крестный ход, Екатеринбург, Царские дни

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