Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?

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Но то ли мы фильмов насмотрелись , то ли не слишком доверяем банкам , у которых регулярно « утекают» персональные данные вкладчиков , но горожане сдавать свою биометрию не спешат.





Насколько оправданы их опасения? Доверяют ли современной системе защиты информации специалисты IT-сферы? И останется ли у нас шанс , сохранить свою биометрию при себе? Обсудим на ЕТВ.

Гости студии:

Андрей Попов — заместитель начальника управления информатизации Уральского ГУ Банка России

Александр Давыдов — президент Уральского ИТ-кластера

До чего дошел прогресс: банкоматы обещают вас узнавать не по пин-коду картыа по глазам и по голосу. Нас призывают сдавать свои биометрические данные и ничего не бояться: вся персональная информацияговорятбудет защищена…