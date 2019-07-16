Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
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До чего дошел прогресс: банкоматы обещают вас узнавать не по пин-коду карты, а по глазам и по голосу. Нас призывают сдавать свои биометрические данные и ничего не бояться: вся персональная информация, говорят, будет защищена…
Но то ли мы фильмов насмотрелись, то ли не слишком доверяем банкам, у которых регулярно «утекают» персональные данные вкладчиков, но горожане сдавать свою биометрию не спешат.
Насколько оправданы их опасения? Доверяют ли современной системе защиты информации специалисты IT-сферы? И останется ли у нас шанс, сохранить свою биометрию при себе? Обсудим на ЕТВ.
Гости студии:
Андрей Попов — заместитель начальника управления информатизации Уральского ГУ Банка России
Александр Давыдов — президент Уральского ИТ-кластера
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Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?