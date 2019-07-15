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Самый опасный район Екатеринбурга

Запись эфира от 15 июля 2019г.

    Безопасность пространства — один из самых важных критериев комфортной жини в мегаполисе. Где безопаснее? Центр или Уралмаш? ЖБИ или ВИЗ? Уральский юридический университет начинает беспрецедентный проект «Криминология города», студенты УрГЮУ вместе с ведущими криминологами университета и коллегами из Германии будут проводить наблюдение за безопасностью городского пространства. Итогом наблюдения станет прямой и открытый ответ, безопасно ли жить там, где ты живёшь.
    У зрителей ЕТВ есть уникальный шанс предложить свой двор в качестве пилотной площадки для наблюдения экспертов.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Данил Сергеев
    Теги:
    преступность, Данил Сергеев

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