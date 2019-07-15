Самый опасный район Екатеринбурга
Запись эфира от 15 июля 2019г.
Безопасность пространства — один из самых важных критериев комфортной жини в мегаполисе. Где безопаснее? Центр или Уралмаш? ЖБИ или ВИЗ? Уральский юридический университет начинает беспрецедентный проект «Криминология города», студенты УрГЮУ вместе с ведущими криминологами университета и коллегами из Германии будут проводить наблюдение за безопасностью городского пространства. Итогом наблюдения станет прямой и открытый ответ, безопасно ли жить там, где ты живёшь.
У зрителей ЕТВ есть уникальный шанс предложить свой двор в качестве пилотной площадки для наблюдения экспертов.
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