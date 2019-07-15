Ночь городских инициатив. Кто, зачем и почему?

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Какие инициативы будут представлены на Ночи? Как выстраивается взаимодействие между волонтерами?

Ночь городских инициатив» — это площадка для диалога между инициативамикоторые меняют городскую жизньбизнесом и властью. Организаторы верятчто в диалоге на равных может родиться успешное сотрудничествокоторое способно решить проблемы города и сделать его лучше.