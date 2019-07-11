Чумки нет! В Екатеринбурге появятся бездомные собаки с клипсами
Запись эфира от 12 июля 2019г.
Стерилизованные, привитые, неопасные. На улицах Екатеринбурга появятся бродячие псы со специальными клипсами. Метка в ухе означает, что собака побывала в спецприемнике, прошла врачей и признана социально адаптированной.
Сколько их?
Решит ли это проблему бродячих псов?
Гости студии:
Екатерина Мурзина, председатель Комитета экологии Администрации города Екатеринбурга
Анна Вайман, руководитель фонда «Зоозащита»
Ольга Попова, кинолог фонда «Зоозащита»
Новое и интересное
Эвтаназия для символа. Судьбы отловленных бродячих собак Екатеринбурга
Город
ЕТВ узнал, что лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
Гости Екатеринбурга
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Естория. Заводчики домашних животных
Городские истории
Завсегдатаи кошачьих и собачьих выставок и владельцы питомников из Екатеринбурга рассказали, зачем все это нужно.