Чумки нет! В Екатеринбурге появятся бездомные собаки с клипсами

ЕТВ узнал , что лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом.

Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?

Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

Городские истории

Естория. Заводчики домашних животных