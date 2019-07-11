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Чумки нет! В Екатеринбурге появятся бездомные собаки с клипсами

Запись эфира от 12 июля 2019г.

    Стерилизованные, привитые, неопасные. На улицах Екатеринбурга появятся бродячие псы со специальными клипсами. Метка в ухе означает, что собака побывала в спецприемнике, прошла врачей и признана социально адаптированной.
    Сколько их?
    Решит ли это проблему бродячих псов?
    Гости студии:
    Екатерина Мурзина, председатель Комитета экологии Администрации города Екатеринбурга
    Анна Вайман, руководитель фонда «Зоозащита»
    Ольга Попова, кинолог фонда «Зоозащита»
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Анна Вайман
    Теги:
    опасность, ветеринар, Спецавтобаза, бродячие собаки, собаки, Анна Вайман

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