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Глава Роскачества о грузинских винах, бургерах и псевдомолоке

Запись эфира от 10 июля 2019г.


    Руководитель Роскачества Максим Протасов о том как, как проводятся исследования продуктов, как формируются рейтинги, как обстоят дела с качеством продуктов «потребительской корзины», о продуктах местного производства и их потенциале.
    фото pixabay
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Максим Протасов
    Теги:
    импортозамещение, рыба, антибиотики, Роскачество, права потребителей, ожирение, ГМО, продовольственная корзина, качество жизни, продукты, Максим Протасов

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