Глава Роскачества о грузинских винах, бургерах и псевдомолоке
Запись эфира от 10 июля 2019г.
Руководитель Роскачества Максим Протасов о том как, как проводятся исследования продуктов, как формируются рейтинги, как обстоят дела с качеством продуктов «потребительской корзины», о продуктах местного производства и их потенциале.
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