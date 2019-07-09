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Немолодой, но перспективный

Запись эфира от 11 июля 2019г.

    Немолодой, но перспективный — центры занятости запустили программу переподготовки людей предпенсионного возраста. Каким профессиям обучают возрастных учеников, что им проще всего освоить и будут ли они востребованы после этого на рынке труда, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Светлана Хабарова-заместитель директора Екатеринбургского центра
    занятости
    Татьяна Толстых — директор учебного центра «Директор»
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Олег Забродин
    Теги:
    Олег Забродин

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