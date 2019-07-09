Немолодой, но перспективный
Запись эфира от 11 июля 2019г.
Немолодой, но перспективный — центры занятости запустили программу переподготовки людей предпенсионного возраста. Каким профессиям обучают возрастных учеников, что им проще всего освоить и будут ли они востребованы после этого на рынке труда, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Светлана Хабарова-заместитель директора Екатеринбургского центра
занятости
занятости
Татьяна Толстых — директор учебного центра «Директор»
Новое и интересное
«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Городские истории
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
Гости Екатеринбурга
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.