Немолодой, но перспективный

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В студии:





Светлана Хабарова-заместитель директора Екатеринбургского центра

занятости

Татьяна Толстых — директор учебного центра « Директор»

Немолодойно перспективный — центры занятости запустили программу переподготовки людей предпенсионного возраста. Каким профессиям обучают возрастных учениковчто им проще всего освоить и будут ли они востребованы после этого на рынке трудаобсудим на ЕТВ.