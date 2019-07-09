Кого можно встретить на Глобальном саммите
Запись эфира от 09 июля 2019г.
Глобальный саммит по производству и индустриализации открылся в Екатеринбурге. Специально для этого солидного мероприятия открыли международный конгресс-холл. Смотрите большой репортаж с открытия саммита и новой международной площадки.
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