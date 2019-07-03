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Стенограффия. Десятый сезон! Все легально?

Запись эфира от 05 июля 2019г.

    Десятый выпуск «Стенограффии» начался с дискуссии — «Это надпись сделана легально» появилось на бетонном заборе. «Стрит-арт не теряет смысл, когда становится согласованным», — уверяют организаторы фестиваля.
    Гости студии: Евгений Фатеев, сооснователь и организатор фестиваля Стенограффия Покрас Лампас, художник, каллиграф
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Евгений Фатеев
    Теги:
    стритарт, стрит-арт, Евгений Фатеев

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