Стенограффия. Десятый сезон! Все легально?
Запись эфира от 05 июля 2019г.
Десятый выпуск «Стенограффии» начался с дискуссии — «Это надпись сделана легально» появилось на бетонном заборе. «Стрит-арт не теряет смысл, когда становится согласованным», — уверяют организаторы фестиваля.
Гости студии: Евгений Фатеев, сооснователь и организатор фестиваля Стенограффия Покрас Лампас, художник, каллиграф
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