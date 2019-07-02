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Универсиада. Что она принесет Екатеринбургу?

Запись эфира от 02 июля 2019г.

    Сегодня международный студенческий союз решил, что Универсиада 2023 пройдет в Екатеринбурге. Что дадут нам студенческие игры? Насколько перспективен такой подход к развитию города, когда мы живем от одного международного проекта до другого. Или пора уже начать жить для себя: ремонтировать дороги, как себе надо, а не к Чемпионатам, строить мосты и спортивные сооружения для нужд горожан, а не к четырем играм ЧМ.
    Плюсы и минусы считаем в прямом эфире ЕТВ в 19.00.
    Гости студии:
    Игорь Выдрин, профессор, завкафедрой теории истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС
    Константин Пудов, член заявочного комитета ЭКСПО 2025
    Платон Маматов, политтехнолог
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Платон Маматов
    Константин Пудов
    Теги:
    Универсиада 2023 года, Платон Маматов, Константин Пудов

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