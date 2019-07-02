Универсиада. Что она принесет Екатеринбургу?

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Гости студии:

Игорь Выдрин , профессор , завкафедрой теории истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС

Константин Пудов , член заявочного комитета ЭКСПО 2025

Платон Маматов , политтехнолог

Сегодня международный студенческий союз решилчто Универсиада 2023 пройдет в Екатеринбурге. Что дадут нам студенческие игры? Насколько перспективен такой подход к развитию городакогда мы живем от одного международного проекта до другого. Или пора уже начать жить для себя: ремонтировать дорогикак себе надоа не к Чемпионатамстроить мосты и спортивные сооружения для нужд горожана не к четырем играм ЧМ.Плюсы и минусы считаем в прямом эфире ЕТВ в 19.00.