Как защитить ребенка от насилия?

В Екатеринбурге решили начать широкий разговор о том , о чем обычно молчат — о насилии над детьми , в том числе , сексуальном.

И не просто поговорить , а дать конкретные рекомендации , советы , лайфхаки родителям: как предотвратить попадание детей в ситуации насилия. Для этого в городе выпустили специальные комиксы. Чему семья может научить ребенка? Обсудим в прямом эфире.