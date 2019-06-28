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Как защитить ребенка от насилия?

Запись эфира от 01 июля 2019г.

    В Екатеринбурге решили начать широкий разговор о том, о чем обычно молчат — о насилии над детьми, в том числе, сексуальном.
    И не просто поговорить, а дать конкретные рекомендации, советы, лайфхаки родителям: как предотвратить попадание детей в ситуации насилия. Для этого в городе выпустили специальные комиксы. Чему семья может научить ребенка? Обсудим в прямом эфире.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Игорь Мороков
    Теги:
    насилие, дети, права человека, наказание, суд, Игорь Мороков

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