Как защитить ребенка от насилия?
Запись эфира от 01 июля 2019г.
В Екатеринбурге решили начать широкий разговор о том, о чем обычно молчат — о насилии над детьми, в том числе, сексуальном.
И не просто поговорить, а дать конкретные рекомендации, советы, лайфхаки родителям: как предотвратить попадание детей в ситуации насилия. Для этого в городе выпустили специальные комиксы. Чему семья может научить ребенка? Обсудим в прямом эфире.
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