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Где в Екатеринбурге не хватает храмов?

Запись эфира от 03 июля 2019г.

Где строить храм Святой Екатерины? Какие выводы из истории противостояния в сквере сделала екатеринбургская Епархия? Где и каких храмов не хватает екатеринбуржцам? Ответы на эти и многие другие вопросы в интервью на ЕТВ.
Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Вениамин Райников
Теги:
Вениамин Райников

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