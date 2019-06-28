Где в Екатеринбурге не хватает храмов?
Запись эфира от 03 июля 2019г.
- Вика Макарова, 02 июляприве
Где строить храм Святой Екатерины? Какие выводы из истории противостояния в сквере сделала екатеринбургская Епархия? Где и каких храмов не хватает екатеринбуржцам? Ответы на эти и многие другие вопросы в интервью на ЕТВ.
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