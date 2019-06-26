Что же случилось с дятловцами?
Запись эфира от 28 июня 2019г.
Ураган, лавина или сход снежных плит?
Генпрокуратура продолжает проверку по делу группы Дятлова. Результаты будут обнародованы в августе 2019 года, но уже есть несогласные с ними.
Почему родственники погибших, активисты Фонда памяти группы Дятлова и представители Русского географического общества намерены направить письмо в Следственный Комитет? Что не так в таинственном деле? И почему-то, что происходит, — это вовсе не расследование? Разбираемся в эфире вместе с нашими гостями.
Юрий Кунцевич — председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова.
Евгений Черноусов — адвокат.
Евгений Тамплон — исследователь Урала, член-корреспондент Российской академии естественных наук.