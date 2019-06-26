Что же случилось с дятловцами?

Ураган , лавина или сход снежных плит?

Генпрокуратура продолжает проверку по делу группы Дятлова. Результаты будут обнародованы в августе 2019 года , но уже есть несогласные с ними.

Почему родственники погибших , активисты Фонда памяти группы Дятлова и представители Русского географического общества намерены направить письмо в Следственный Комитет? Что не так в таинственном деле? И почему-то , что происходит, — это вовсе не расследование? Разбираемся в эфире вместе с нашими гостями.





Юрий Кунцевич — председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова.





Евгений Черноусов — адвокат.



