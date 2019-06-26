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Что же случилось с дятловцами?

Запись эфира от 28 июня 2019г.

    Ураган, лавина или сход снежных плит?
    Генпрокуратура продолжает проверку по делу группы Дятлова. Результаты будут обнародованы в августе 2019 года, но уже есть несогласные с ними.
    Почему родственники погибших, активисты Фонда памяти группы Дятлова и представители Русского географического общества намерены направить письмо в Следственный Комитет? Что не так в таинственном деле? И почему-то, что происходит, — это вовсе не расследование? Разбираемся в эфире вместе с нашими гостями.

    Юрий Кунцевич — председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова.

    Евгений Черноусов — адвокат.

    Евгений Тамплон — исследователь Урала, член-корреспондент Российской академии естественных наук.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Юрий Кунцевич
    Теги:
    гора Мертвецов, гора Белая, группа Дятлова, Дятловцы, Юрий Кунцевич

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