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Где всё-таки будет храм святой Екатерины?

Запись эфира от 26 июня 2019г.

    Сегодня в мэрии состоялась очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства храма небесной покровительницы Екатеринбурга. В ходе горячего обсуждения прозвучали финальные площадки для строительства храма: место приборостроительного завода и пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского. Несмотря на мнение епархии, многие участники были недовольны тем, что из списка площадок исчез сквер у театра Драмы. Всё, к чему пришли, обсуждаем в прямом эфире.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Екатерина Петрова
    Алексей Беззуб
    Теги:
    храм на воде, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, скверы, сквер у Драмтеатра, Екатерина Петрова, Алексей Беззуб

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