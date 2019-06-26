Где всё-таки будет храм святой Екатерины?

Сегодня в мэрии состоялась очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства храма небесной покровительницы Екатеринбурга. В ходе горячего обсуждения прозвучали финальные площадки для строительства храма: место приборостроительного завода и пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского. Несмотря на мнение епархии, многие участники были недовольны тем, что из списка площадок исчез сквер у театра Драмы. Всё, к чему пришли, обсуждаем в прямом эфире.