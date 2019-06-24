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Насколько актуален для города вопрос? И реально ли вернуться к прежней избирательной модели , обсудим на ЕТВ.





В студии:





Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области

Платон Маматов — политолог

Дмитрий Головин — депутат гордумы 2014-18 гг

Роман Ступников — депутат гордумы

Не прошло и годакак главу Екатеринбурга перестали выбирать всенароднокак уже нам подкидывают идеюа не вернуть ли всенародные выборы мэра»…