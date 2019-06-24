Всенародные выборы мэра
Запись эфира от 24 июня 2019г.
Не прошло и года, как главу Екатеринбурга перестали выбирать всенародно, как уже нам подкидывают идею «а не вернуть ли всенародные выборы мэра»…
Насколько актуален для города вопрос? И реально ли вернуться к прежней избирательной модели, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области
Платон Маматов — политолог
Дмитрий Головин — депутат гордумы 2014-18 гг
Роман Ступников — депутат гордумы
Новое и интересное
Легендарный разгул демократии
Городские истории
ЕТВ вспоминает первый политический конфликт Екатеринбурга: в начале девяностых между администрацией и горсоветом.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?